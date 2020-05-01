Трамп проведёт в выходные беседы с иностранными лидерами

https://static.news.ru/photo/e0cef2ea-8be6-11ea-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Vucci/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп запланировал на выходные переговоры с иностранными лидерами. Об этом сообщили в Белом доме.

Это будет рабочий уик-энд. Он будет беседовать с главами государств, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Кейли Макинэни.

При этом нет информации, с кем именно из зарубежных коллег намерен контактировать глава администрации США.

Как писал NEWS.ru ранее, Трамп сообщил, что имеет «достаточно точное представление» о том, что произошло с Ким Чен Ыном, однако американский лидер не стал развивать эту тему.