Трамп против педофилов-сатанистов: во что верят сторонники движения QAnon

Почему всем так нравятся теории заговора? Рептилоиды, плоская Земля, чипирование — вот это вот всё. Возможно, это попытка объяснить себе необъяснимое. Или простое желание свалить вину за свои проблемы на коварное мировое закулисье. В любом случае сторонников подобных теорий становится всё больше. Кроме того, появляются новые конспирологические концепции и даже целые движения. Одно из них называется QAnon, и за три года вокруг него сложилась полноценная субкультура с символикой, мерчем и популярными YouTube-каналами. Кто такие люди Q и почему они верят, что миром правят сатанисты-педофилы, — в материале NEWS.ru.