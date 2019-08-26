https://static.news.ru/photo/10af3994-c814-11e9-86ac-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пропустил посвящённую климату сессию G7 в Биаррице из-за проведения двусторонних встреч.

У президента были запланированные встречи и двусторонние переговоры с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал высокопоставленный представитель администрации, — цитирует пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам Associated Press .

Как ранее писал News.ru, Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми странами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.