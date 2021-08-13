Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку из-за того, что он допустил произошедшее в Афганистане. Слова экс-президента приводит его официальный представитель Лиз Харрингтон в своём Twitter-аккаунте.

Трамп назвал поспешный вывод американских войск из Афганистана и одновременный захват исламистским движением «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ) власти в этой стране «величайшим поражением в истории».

То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, — легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории, — сказал экс-президент.

По словам Трампа, для Байдена наступило время уйти в отставку из-за сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что это не будет большим делом, так как действующий президент США и так был избран «незаконно».

Ранее Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана. Администрация США дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. После соответствующего решения Вашингтона талибы начали активное наступление. 15 августа они без боя вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».