Трамп признался в любви к Хабибу Нурмагомедову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Бывший президент США Дональд Трамп восхитился спортивными результатами и личностью экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. В интервью YouTube-каналу Impaulsive он поделился, что ему удалось пообщаться с российским бойцом на турнире UFC в Ньюарке в начале июня.

Я встретил Хабиба, у которого 29-0. Его отец умер, он просто сказал, что для него это было всем... Я думаю, что он замечательный боец, мы с ним пообщались. Он один из моих любимых парней. Очень талантливый, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Они встретились на турнире в США, где Нурмагомедов выступил секундантом россиянина Ислама Махачева, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе. Трамп же присутствовал в качестве зрителя. Видео их диалога в соцсети Х опубликовал бывший боец ММА блогер Там Хан. Нурмагомедов заявил Трампу, что уверен в его желании остановить войну в Палестине, на что бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.

Бой за чемпионский титул между российским и американским бойцами, как заметили местные СМИ, превратился в успешное предвыборное мероприятие Трампа. Его появление вызывало бурю эмоций у 15 тысяч зрителей UFC 302: когда политик прошел вместе с главой UFC Дэйной Уайтом, его приветствовали бурными овациями. В какой-то момент стадион начал скандировать «Мы хотим Трампа! Пошел ты, Джо Байден!».