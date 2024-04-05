Трамп признался, что позвонил бы Путину в связи с терактом в «Крокусе»

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Salem Radio Network Хью Хьюитту заявил, что если бы он был главой страны, то обязательно позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом американский политик не уточнил, что бы он сказал собеседнику — предупредил бы его о теракте или просто выразил соболезнования.

Я бы позвонил ему [Путину]. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать, — подчеркнул Трамп.

Франция обладает «полезной информацией» об организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил ранее президент страны Эммануэль Макрон, комментируя разговор министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню. По его словам, именно поэтому он попросил провести переговоры с Москвой.

Заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанести ущерб единству России, указывал Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). К такому выводу можно прийти на основании данных следствия, добавил он. Других целей и не просматривается, уточнил глава государства.

Российская сторона тщательно и выверенно проведет расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст повода его организаторам «зацепиться» за какие-либо неточности, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такого подхода требует память о погибших.