https://static.news.ru/photo/c04e369c-6941-11ea-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

В США введут закон «Об оборонном производстве», который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Мы введём в действие закон об оборонном производстве на случай, если потребуется, — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что подпишет указ о введении закона уже в среду, 18 марта. Документ даёт президенту право требовать от частных компаний подписания контрактов или выполнения заказов, считающихся необходимыми для национальной обороны.

При этом гражданская экономика будет контролироваться так, чтобы критически важные ресурсы оставались доступными для нужд национальной обороны, а президент сможет создавать механизмы для распределения материалов, услуг и средств.

Как писал NEWS.ru, в США опасаются, что коронавирус может нанести больший вред, чем кризис в 2008-м.