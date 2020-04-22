Трамп приказал уничтожать корабли Ирана за опасные манёвры

Президент Дональд Трамп приказал Военно-морским силам США уничтожать иранские военные корабли в случае проведения опасных манёвров рядом с американскими.
По информации Reuters, глава Соединённых Штатов отреагировал на инцидент в Персидском заливе, когда 11 кораблей Корпуса стражей исламской революции прошли рядом с американскими силами.
Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море, — сообщил Трамп в Twitter.
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Как писал NEWS.ru, Иран выступил с аналогичным предупреждением 19 апреля. Страна пригрозила «решительным ответом» на «опасные действия иностранных лиц» в Персидском заливе.
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