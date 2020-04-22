Трамп приказал уничтожать корабли Ирана за опасные манёвры

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Соединённые Штаты готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан.

Президент Трамп обозначил, что если есть медицинское оборудование или помощь, которую США может предоставить России, <...> это будет соответствовать нашей позиции по оказанию помощи по всему миру, — цитирует ТАСС...