https://static.news.ru/photo/e17f51ec-3463-11ea-b116-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон потребует у Багдада компенсацию, если американским военным придётся покинуть страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Я сказал, что если мы уйдём, им придется заплатить нам за посольства, за деньги, которые мы в это вложили,— заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что в США сейчас много денег Ирака: на банковском счету находится $35 млрд их средств. По его мнению, Багдад заплатит компенсацию, иначе эти деньги так и останутся на счету.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил отказ США выводить войска из Ирака с оккупацией страны, писал NEWS.ru.