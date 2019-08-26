https://static.news.ru/photo/474ef466-c81a-11e9-b254-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана могут столкнуться с неприятностями, если не изменят вою политику.

Они не должны делать то, что они обещали сделать, потому что если они это сделают, то они столкнутся с очень жёсткой, жёсткой силой, — цитирует телеканал Fox News высказывание американского лидера на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Трамп также предположил, что Иран будет «вести себя хорошо».

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на договорённость Вашингтона и Тегерана о саммите с участием Трампа и Хасана Рухани. По мнению французского лидера, его итогом может стать новая ядерная сделка.