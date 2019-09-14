https://static.news.ru/photo/ee2ba09c-d72c-11e9-81ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершил телефонный звонок наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.

Глава государства заявил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с королевством для обеспечения безопасности и стабильности, передаёт SPA . Кроме того, американский лидер сказал о негативных последствиях нападения на НПЗ Saudi Aramco для экономики США и мира.

Монарх в свою очередь отметил готовность государства противостоять таким нападениям.

Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. По словам представителя МВД Саудовской Аравии, в настоящее время неизвестно, кто мог организовать нападение.