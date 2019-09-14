Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совершил телефонный звонок наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.
Глава государства заявил, что Вашингтон готов к сотрудничеству с королевством для обеспечения безопасности и стабильности, передаёт
Монарх в свою очередь отметил готовность государства противостоять таким нападениям.
Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. По словам представителя МВД Саудовской Аравии, в настоящее время неизвестно, кто мог организовать нападение.