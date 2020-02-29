Президент США поздравил народ Афганистана с подписанием Америкой и талибами соглашения. Это мирное соглашение с движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Я хочу поздравить президента Гани и жителей Афганистана, — транслируют речь президента американские СМИ.
Также Трамп поздравил получивших ранения американских военных, которые хотят вернуться «назад».
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска начнут покидать Афганистан сразу после подписания мирного соглашения с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Афганская кампания Пентагона длится с 2001 года.