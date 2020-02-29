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Женщина в возрасте 50 лет из штата Вашингтон стала первой жертвой коронавируса на территории США. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

По его словам, женщина умерла от пневмонии, пределы страны она не покидала, сообщает телеканал CNN. Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация американского лидера Дональда Трампа может принять решение о запрете на...