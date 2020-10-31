Трамп после лечения от COVID-19 хотел показать футболку с Суперменом

https://static.news.ru/photo/eb90623c-1baf-11eb-af2b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: realdonaldtrump/instagram.com

Президент США Дональд Трамп отчасти подтвердил намерение предстать в футболке Супермена после излечения от COVID-19. Об этом он заявил, выступая перед своими избирателями в Пенсильвании.

Трамп сказал, что мечтал быстрее вернуться к государственным делам и после того, как ему помог один из препаратов, которым его лечили коронавируса.

Проснувшись на следующее утро, я чувствовал себя просто великолепно. Я хотел [подобно Супермену] разорвать одежду на груди, чтобы показать всем футболку с Суперменом, — цитирует его ТАСС.

Ранее The New York Times рассказала, что Трамп, находясь в больнице придумал розыгрыш. Выйдя на публику, якобы изнурённым болезнью, он должен был разорвать одежду, а под ней оказался бы костюм Супермена. По его мнению, это вселило в широкие массы население уверенность в несокрушимости его здоровья.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19.