Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал, что его администрация в ближайшие 90 дней анонсирует понижение налогов для людей со средним доходом.
Мы собираемся делать снижение налогов для среднего класса, очень большое, —
заявилглава США в интервью FOX Business.
Американский политик также пригрозил ввести пошлины в размере 25% на автомобили, ввозимые из Евросоюза, если Вашингтону не удастся достичь соглашения с Брюсселем.
Как писал NEWS.ru, «очень, очень существенное» снижение налогов для среднего класса в 2020 году лидер Штатов анонсировал в сентябре 2019 года.
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