https://static.news.ru/photo/e3c35564-3d07-11ea-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал, что его администрация в ближайшие 90 дней анонсирует понижение налогов для людей со средним доходом.

Мы собираемся делать снижение налогов для среднего класса, очень большое, — заявил глава США в интервью FOX Business.

Американский политик также пригрозил ввести пошлины в размере 25% на автомобили, ввозимые из Евросоюза, если Вашингтону не удастся достичь соглашения с Брюсселем.

Как писал NEWS.ru, «очень, очень существенное» снижение налогов для среднего класса в 2020 году лидер Штатов анонсировал в сентябре 2019 года.