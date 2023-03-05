Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

На ежегодной встрече американских консерваторов в столице Колумбии бывший президент США Дональд Трамп, заявил, что если он будет переизбран на пост главы государства, то урегулирует конфликт на Украине в течение 24 часов. Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что это будет несложно.

Экс-президент не раскрыл деталей своего плана и не сообщил, какие действия он намерен предпринять. Трамп отметил, что раскрытие информации о его плане может помешать достижению его целей и привести к продолжению конфликта.

Он также подчеркнул, что это задача, которую может выполнить только президент, обладающий необходимой властью и полномочиями. Трамп уверен, что если бы он был президентом в настоящее время, конфликт был бы разрешен за сутки.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет резко поменять траекторию американской внешней политики и помирить Украину с Россией. Для этого его должны поддерживать местные элиты, однако во время прошлого президентского срока Трампа его попытка помириться с Москвой чуть не закончилась импичментом, напомнил эксперт. По его словам, США не станут отказываться от Украины, так как для них она является важным стратегическим активом.