Фото: Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции с авиабазы Инджирлик, на которой хранится американское ядерное оружие, за сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолётов Соединённых Штатов.

По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, с турецкой базы в воздух поднялись три тяжёлых военно-транспортных самолёта Globemaster, а также C-5M Galaxy и C-40B, передаёт «Интерфакс». Как ранее писал NEWS.ru, власти...