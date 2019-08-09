https://static.news.ru/photo/ca22d45c-bab4-11e9-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Главы КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил очень хорошее послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава Белого дома добавил, что ожидает новой встречи с ним.

Я получил вчера очень хорошее послание от Ким Чен Ына. Полагаю, у нас будет новая встреча, — цитирует слова Трампа агентство Reuters .

К эпистолярному жанру главы США и Северной Кореи прибегали уже несколько раз. Первое послание в конверте председатель КНДР отправил ещё до личного знакомства с американским лидером. Оно состоялось в Сингапуре 12 июня 2018 года. В ходе саммита главы стран договорились о постепенной денуклеаризации корейского полуострова. Оба остались довольны встречей.

Переписка продолжалась в течение всего года. Последний раз Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном после саммита G20. Он прилетел в Южную Корею и стал первым американским президентом, переступившим её границу с северной частью полуострова.

Ранее News.ru писал, что лидер КНДР назвал запуск тактических управляемых ракет предупреждением, направленным в адрес США и Южной Кореи.