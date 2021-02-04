Трамп покинул Гильдию киноактёров США

https://static.news.ru/photo/cbb83152-6726-11eb-a96c-96000091f725_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактёров (SAG-AFTRA). Он сделал это добровольно.

Ранее Гильдия киноактёров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению конституции ассоциации Трампом. Ему были предъявлены обвинения в причастности к штурму Капитолия США, а также в поддержке им кампании по дезинформации, «которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов».

Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. Какая разница! — цитирует телеканал Fox News письмо Трампа президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.

Трамп также заявил, что «не знаком с работами» Картерис, но очень гордится своей работой в таких фильмах, как «Один дома 2», «Образцовый самец», «Уолл-стрит: Деньги не спят» и телешоу. По мнению бывшего президента, организация мало сделала для своих членов и ничего — для него, а занималась лишь «сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей».

Я не хочу больше быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моём немедленном уходе из SAG-AFTRA, — написал Трамп, который был членом Гильдии киноактёров с 1989 года.

Как писал NEWS.ru, Трамп рискует покинуть свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в принудительном порядке. Дело в том, что она не зарегистрирована как жилой дом

Экс-президент США, бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп купил бывшее поместье бизнес-леди и светской львицы Марджори Мэрриуэзер Пост в 1985 году, сделав из него частный гольф-клуб. Однако чтобы сделать из этой резиденции приносящий доход бизнес, Трамп был вынужден пойти на определённые ограничения. К примеру, в клубе не могло быть более 500 членов, были установлены правила парковки и дорожного движения на прилегающих территориях. А сами члены клуба, включая Трампа, не могли проводить там более семи дней подряд или больше трёх недель в году. Уточняется, что бизнесмен согласился с этими лимитами и поставил подпись под договором.

Между тем он уже находится в Мар-а-Лаго в течение 10 дней — именно туда он удалился утром 20 января, в день инаугурации своего преемника на президентском посту Джо Байдена. Да и раньше он неоднократно нарушал правило о длительности пребывания в резиденции.