https://static.news.ru/photo/12e36602-362a-11ea-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвалил протестующих в Иране за то, что они отказались топтать американский флаг и вместо этого обошли его стороной.

Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-то образом очернить наш великий американский флаг. Его выставили на улицу, чтобы они растоптали его. Вместо этого они обошли его, — написал глава государства в Twitter.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.

Акции протеста прошли в Иране после крушения украинского самолёта Boeing, который был сбит иранскими военными на фоне резкого обострения отношений с Соединёнными Штатами.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.