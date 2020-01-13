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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвалил протестующих в Иране за то, что они отказались топтать американский флаг и вместо этого обошли его стороной.

Замечательные иранские протестующие отказались наступить или каким-то образом очернить наш великий американский флаг. Его выставили на улицу, чтобы они растоптали его. Вместо этого они обошли его, — написал глава государства в Twitter.

Акции протеста прошли в Иране после крушения украинского самолёта Boeing, который был сбит иранскими военными на фоне резкого обострения отношений с Соединёнными Штатами.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

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