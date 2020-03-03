https://static.news.ru/photo/d68f3a8c-5d89-11ea-80b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей беседе с лидером «Талибана» (движение запрещено в РФ).

Я сегодня поговорил с лидером «Талибан», — цитирует ТАСС Трампа.

Он добавил, что у них «была хорошая беседа», в ходе которой они пришли к консенсусу, что в Афганистане прекращено насилие и обе стороны не желают его. Трамп пообещал следить за развитием событий в этой стране.

Боевые действия в Афганистане должны были прекратиться после заключения мирного соглашения. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Оно включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение.