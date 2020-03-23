Фото: LoScalzo / Pool via CNP / MediaP/Global Look Press

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в условиях пандемии нужно направить средства на поддержку молодых людей. Он сравнил жителей страны старше 65 лет с «трупами».

Чиновник подчеркнул, что в закупке медицинского оборудования и лекарств должно участвовать не только государство, но и бизнес. Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65...