Вашингтон открыт для помощи Тегерану и Пхеньяну в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме, указав на готовность приложить совместные усилия в это «очень серьёзное время».
Как вы знаете, Иран действительно переживает трудный период в этом отношении. Я протянул дружескую руку Северной Корее, Ирану и многим другим странам, — сказал президент США.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон ранее сообщила, что Трамп направил её брату письмо с предложением о помощи. Послание женщина назвала хорошим примером, демонстрирующим особенные личные отношения между двумя политиками. Как писал NEWS.ru, тест-системы для выявления COVID-19 в КНДР передали специалисты Роспотребнадзора.
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