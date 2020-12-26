Трамп подписал бюджет США и предотвратил локдаун правительства

https://static.news.ru/photo/3d6b6aae-48c7-11eb-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: shealah_craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал спорный проект бюджета США на 2021 год, фактически отказавшись от собственных требований, но предотвратив тем самым вынужденное прекращение работы американских госучреждений из-за прекращения финансирования.

Трамп подписал проект бюджета, предусматривающий пакет экономической помощи в размере $900 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Действующий президент США в итоге подписал законопроект о бюджете в том виде, в котором он был предложен изначально. Этот документ предлагает выплату в $600 на человека вместо $2 тыс., которые требовал Трамп.

Этот пакет экономической помощи является составной частью бюджета в $1,4 трлн, который обеспечит работу правительства США и всех госучреждений до сентября 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».