Трамп подписал бюджет США и предотвратил локдаун правительства

Президент США Дональд Трамп подписал спорный проект бюджета США на 2021 год, фактически отказавшись от собственных требований, но предотвратив тем самым вынужденное прекращение работы американских госучреждений из-за прекращения финансирования.
Трамп подписал проект бюджета, предусматривающий пакет экономической помощи в размере $900 млрд долларов из-за пандемии коронавируса,
Действующий президент США в итоге подписал законопроект о бюджете в том виде, в котором он был предложен изначально. Этот документ предлагает выплату в $600 на человека вместо $2 тыс., которые требовал Трамп.
Этот пакет экономической помощи является составной частью бюджета в $1,4 трлн, который обеспечит работу правительства США и всех госучреждений до сентября 2021 года.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента. Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».