Трамп поддержал Макрона в его противостоянии «исламскому экстремизму»

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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку французскому коллеге Эммануэлю Макрону в его противостоянии «радикальному исламскому экстремизму». Об этом журналистам рассказал представитель администрации Трампа Джадд Дир.

Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом, — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Он добавил, что лидеры согласились с тем, что подобным явлениям нет места в современном мире.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.