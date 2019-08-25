https://static.news.ru/photo/9975c4e6-b356-11e9-9425-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не собирается предоставлять исключения из нефтяных санкций против Ирана.

По данным источника агентства Reuters, лидеры стран — участниц саммита «Большой семёрки» безуспешно пытались убедить его изменить своё решение во время субботнего официального ужина.

Ранее Тегеран попросил разрешения на экспорт нефти объёмом не менее 700 тысяч баррелей. При этом позднее этот показатель должен был бы достичь 1,5 млн баррелей.

Весной текущего года Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он подчеркнул, что Вашингтон загнал страну в угол благодаря санкциям, которые «в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике».