Трамп отдал приказ применить Нацгвардию у здания Конгресса США

https://static.news.ru/photo/7597335e-5065-11eb-95e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился стянуть силы Национальной гвардии для обеспечения правопорядка на акции протеста возле здания конгресса, где собрались сторонники Республиканской партии, сорвавшие утверждение избранным главой государства демократа Джо Байдена.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

По распоряжению президента Дональда Трампа Национальная гвардия уже в пути наряду с другими федеральными службами безопасности. Мы повторяем призыв президента Трампа отказаться от насилия и сохранять спокойствие, — приводит её слова ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп анонсировал акции протеста в свою поддержку ещё 5 января.

6 января протестующие сначала собрались у конгресса, а затем ворвались в здание. Заседание по утверждению итогов выборов было прервано. На ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые.

Позднее сообщалось, что в здании конгресса послышались выстрелы, а один из находящихся внутри здания конгресса митингующих получил огнестрельное ранение в грудь. Сенаторы и конгрессмены были срочно эвакуированы из здания конгресса.

Позднее Министерство обороны США отклонило запрос властей Вашингтона о развёртывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия, однако мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.