Трамп опроверг намерение «красть» выборы у Байдена

https://static.news.ru/photo/6132d676-1cac-11eb-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не собирается объявлять себя победителем 3 ноября вечером, не дожидаясь официальных итогов выборов главы государства.

Сообщения СМИ об этом плане Трамп назвал «ложными». Вместе с тем он вновь заявил, что на самом деле результаты выборов должны быть объявлены 3 ноября, а не позже, сообщает ТАСС.

Я думаю, что это ужасно, когда бюллетени могут принимать после окончания выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают ещё долго подсчитывать их после того, как выборы завершены, — сказал Трамп.

Эту ситуацию он назвал «ужасной и страшной», так как американцы должны иметь право узнать результаты сразу после выборов. Президент США, таким образом, раскритиковал решение Верховного суда, который разрешил подсчёт голосов в Северной Каролине в течение девяти дней после выборов.

Как сообщал NEWS.ru, ряд американских СМИ ранее рассказали, что Трамп вместе со своими советниками уже выработал особую стратегию поведения 3 ноября. По данным источников, он планирует объявить о своей победе не дожидаясь официальных итогов выборов, если будет лидировать.