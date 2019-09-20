https://static.news.ru/photo/f1e2cf5c-dbbf-11e9-a13b-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мог бы в любую минуту нанести удар по Ирану. Однако он подчеркнул, что склоняется к более сдержанной позиции.

Многие говорят, что надо сделать это, иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу. Самое простое, что я мог бы сделать, это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Всё для этого готово. Но я не стремлюсь делать это, — сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США вводят санкции в отношении Центрального банка Ирана. Причина — атака беспилотников на Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.