Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о китайской компании Huawei.
Сообщение Белого дома об этом передаёт
Дональд Трамп ранее заявлял, что не имеет желания вести какие-либо дела с Huawei в дальнейшем. По его мнению, компания представляет угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов.
Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.