https://static.news.ru/photo/fa1d19a2-c71f-11e9-9822-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о китайской компании Huawei.

Сообщение Белого дома об этом передаёт Reuters . Их разговор состоялся в кулуарах G7. Кроме того, политики обсудили ряд других вопросов, таких как угроза со стороны Ирана в Персидском заливе и безопасность в мире.

Дональд Трамп ранее заявлял, что не имеет желания вести какие-либо дела с Huawei в дальнейшем. По его мнению, компания представляет угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.