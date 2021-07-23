Трамп обрушился с критикой на Байдена из-за «Северного потока — 2»

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джо Байден не препятствовал строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик заявил, выступая в Аризоне, сообщает РИА Новости.

Я остановил его, <...> а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идёт из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию, — подчеркнул Трамп.

Он вновь заявил, что никто из президентов США, кроме него, «не был жёстче с Россией». Трамп подчеркнул, что ладил с российским лидером Владимиром Путиным, а канцлеру Германии Ангеле Меркель говорил о том, что с трубопроводом будет «покончено».

Я остановил его («Северный поток — 2». — NEWS.ru), а он (Байден. — NEWS.ru) в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили, — подчеркнул Трамп.

Бывший президент США неоднократно подвергал критике Байдена из-за строительства газопровода. Он заявил, что Штаты перестали быть энергонезависимой державой.