https://static.news.ru/photo/04628b12-6a00-11ea-8d55-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © White House/Global Look Press

Экономика США страдает от последствий распространения коронавируса, но быстро восстановится, как только пандемия закончится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Когда мы избавимся от этой напасти, то дела быстро пойдут в гору, — цитирует его Интерфакс.

Трамп добавил, что ситуация сейчас очень печальная, поскольку у США всего несколько недель назад была самая лучшая в их истории экономика.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома создала комплексный пакет стимулирующих мер, которые должны будут остановить экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса в стране. Власти США хотят выделить на эти меры $850 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США быстро справятся с пандемией коронавируса. Американский лидер отметил, что Соединённые Штаты справятся с проблемой быстрее, чем кто-либо думает.