https://static.news.ru/photo/1c772e40-dbd7-11e9-9363-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Джастин Трюдо Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не смог осмысленно прокомментировать разгорающийся скандал с распространением снимков и видеозаписей, на которых канадский премьер-министр Джастин Трюдо носит так называемый блэкфейс (театральный грим, карикатурно изображающий лицо темнокожего человека)

Как передаёт The Independent , когда журналисты задали соответствующий вопрос, президент США признался: он надеялся, что его об этом не спросят.

Я удивлён и был ещё больше удивлён, когда узнал, сколько раз это было... у меня всегда были хорошие отношения с Джастином, — отреагировал Трамп.

На уточняющий вопрос, о скольких случаях появления Трюдо с «блэкфейсом» он знает, президент Соединённых Штатов отвечать отказался. Между тем The Independent ранее сообщал о трёх подобных эпизодах.

Мода на макияж в стиле «блэкфейс» была широко распространена в XIX веке и начале XX века, однако в настоящее время в западных странах считается крайней формой проявления расизма.

Как передавал News.ru, Джастин Трюдо публично извинился за инцидент и признал, что опубликованный западными СМИ снимок с тематической вечеринки «Арабские ночи» в 2001 году является расистским.