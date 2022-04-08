Трамп не исключил участия в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придётся баллотироваться в президенты. Однако официального объявления об этом на митинге сторонников в Северной Каролине он не сделал, сообщает РИА Новости.

Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причём во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придётся сделать это вновь, — отметил Трамп.

Он снова заявил о своей победе над Байденом, обвинив политических оппонентов в том, что они подтасовали итоги выборов 2020 года. Если бы этого не произошло, сейчас бы были живы жертвы конфликта на Украине, добавил экс-президент. Политик сказал, что подобного не случилось бы, если бы он остался хозяином Белого дома.

Америка была сильна. Америку уважали, потому что у вас был президент, который всегда ставил Америку на первое место, — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил: администрация президента Джо Байдена довела США до худших времён. Он подчеркнул, что действующий глава Вашингтона не понимает, что происходит, а слабость Байдена привела к ситуации вокруг Украины. В России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, считает Трамп.