Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что не был поклонником Харви Вайнштейна. Так политик ответил репортёрам на вопрос о его отношении к вердикту жюри присяжных, вынесенному в отношении дела голливудского продюсера.
Трамп подчеркнул, что с позиции женщин и сторонников движения Me Too, выступающих против сексуального насилия, такое решение является «великой победой» и «мощным сигналом».
Бывшая соперница политика на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон полагает, что вердикт говорит сам за себя.
24 февраля в суде Нью-Йорка продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и в изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита американца, который заявляет о своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого.
Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет. После заседания продюсер был госпитализирован с жалобами на боли в груди, писал NEWS.ru.
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