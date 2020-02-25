https://static.news.ru/photo/30c4f96e-57cd-11ea-9286-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что не был поклонником Харви Вайнштейна. Так политик ответил репортёрам на вопрос о его отношении к вердикту жюри присяжных, вынесенному в отношении дела голливудского продюсера.

Трамп подчеркнул, что с позиции женщин и сторонников движения Me Too, выступающих против сексуального насилия, такое решение является «великой победой» и «мощным сигналом».

Бывшая соперница политика на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон полагает, что вердикт говорит сам за себя.

24 февраля в суде Нью-Йорка продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным в преступлениях на сексуальной почве и в изнасиловании. Присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения. Защита американца, который заявляет о своей невиновности, настаивала на домашнем аресте из-за состояния здоровья подсудимого.

Судья Джеймс Берк отказался удовлетворить ходатайство и оставил Вайнштейна под стражей до оглашения приговора, которое намечено на 11 марта. Обвиняемый может угодить за решётку на срок до 29 лет. После заседания продюсер был госпитализирован с жалобами на боли в груди, писал NEWS.ru.