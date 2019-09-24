https://static.news.ru/photo/9dc36602-dedf-11e9-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро — это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители, и которая прячется от своего собственного народа. Такое заявление сделал лидер США Дональд Трамп на Генассамблее ООН.

В это время Куба грабит венесуэльское нефтяное богатство, чтобы поддерживать своё собственное коррумпированное коммунистическое руководство, — цитирует выступление американского лидера «Интерфакс».

Глава Соединённых Штатов заверил, что внимательно следит за развитием ситуации в Боливарианской Республике.

Ранее News.ru писал, что США добавили ещё четыре компании Венесуэлы в санкционные списки. Тем временем Мадуро с официальным визитом прибыл в Россию.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Официальная программа Трампа на ней началась за день до этого. Она включает ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе — первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.