https://static.news.ru/photo/63abed96-c74b-11e9-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является идеальным человеком, которому удастся вывести королевство из Евросоюза. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.

По мнению американского лидера, Джонсон будет мудро вести работу по Brexit, поэтому он в советах не нуждается.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.