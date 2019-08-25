Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является идеальным человеком, которому удастся вывести королевство из Евросоюза. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.
По мнению американского лидера, Джонсон будет мудро вести работу по Brexit, поэтому он в советах не нуждается.
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.