Трамп назло Байдену может вывести войска из Ирака и Афганистана

https://static.news.ru/photo/ce90640c-2901-11eb-ab23-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army's /flickr.com

Президент США Дональд Трамп планирует серьёзно сократить численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке до возможной передачи власти своему политическому оппоненту, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.

По словам экспертов, шансы Белого дома на реализацию этого плана не велики, и главная цель действующего президента — осложнить жизнь Джо Байдену. Как пишет CNN, в каждой из стран администрация Трампа намеревается оставить по 2,5 тысячи американских солдат к 15 января — за пять дней до инаугурации нового президента Соединённых Штатов. Таким образом, из Афганистана могут вывести примерно 2 тысячи военных, а из Ирака — ещё 500 человек. Источники телеканала утверждают, что американские военные ожидают поступления соответствующего приказа от Белого дома уже на этой неделе, с 18 по 20 ноября.

Официального подтверждения информации в настоящее время нет, хотя Штаты и так обязались вывести всех своих солдат с территории Афганистана до мая 2021 года по соглашению между Вашингтоном и запрещённым в России движением «Талибан».

Между тем не все сторонники главы государства с оптимизмом воспринимают его инициативу. Как заявил лидер большинства республиканцев в сенате Митч Макконнелл, поспешный вывод войск может навредить американским союзникам в регионе, а также сыграть в пользу противников государства.

По мнению некоторых экспертов, Трамп пытается спровоцировать активный вывод войск из Афганистана и Ирака, чтобы закрепить свое наследие в качестве президента, завершившего цикл бесконечных войн США. Этого он вполне может добиться, ведь нынешний американский лидер не начал ни одной войны.

В Кабуле опасаются вывода американских войск. Местные власти в целом негативно воспринимают договор США с талибами. По их мнению, Вашингтон, выводя войска без учёта их интересов, подыгрывает «Талибану», что ухудшает общую ситуацию вокруг внутриафганского урегулирования. В Ираке ситуация складывается несколько иначе. Вывода иностранных военных с территории страны ещё в начале года требовали местные власти после того, как американцы ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Как заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, Трампу вряд ли удастся реализовать свой план по ускоренному выводу военных из Афганистана и Ирака, если таковой в администрации США имеется, поскольку вывод даже одного человека — это целое мероприятие, которое занимает большое количество времени из-за сложной логистики, передаёт Gazeta.ru.

Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко заявил, что обещание Дональда Трампа сократить численность американского военного контингента на афганской территории является частью предвыборной кампании нынешнего хозяина Белого дома. По мнению эксперта оно мотивировано только интересами сугубо электоральными, предвыборными.

При этом Серенко считает, что Штаты в любом случае будут сокращать число своих военных в Афганистане, вне зависимости от того, победит Трамп на выборах или нет. К такому развитию событий готов и официальный Кабул, и заявление американского лидера не является для него новостью.

Эксперт пояснил, что афганские силы безопасности уже давно и успешно обеспечивают свою безопасность без участия военных США. Именно поэтому сокращение численности американского контингента, а возможно и их полный вывод, не принесёт никаких серьёзных изменений, писал NEWS.ru.