Президент США Дональд Трамп считает исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни виновным в телефонном скандале с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, чиновник не смог помочь Трампу найти аргументы для своей защиты в свете недавний обвинений, которые повлекли за собой решение Конгресса об импичменте.
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Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух президентов, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.