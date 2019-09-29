https://static.news.ru/photo/c4b80fa2-e285-11e9-bb9b-fa163e074e61_660.jpg Мик Малвэни Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни виновным в телефонном скандале с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, чиновник не смог помочь Трампу найти аргументы для своей защиты в свете недавний обвинений, которые повлекли за собой решение Конгресса об импичменте.

По сведениям ТАСС , Трамп полагает, что Малвэни должен был сформулировать чёткие разъяснения касательно содержания разговора двух лидеров. Несмотря на это, президент не будет увольнять его, поскольку это может обострить и без того напряжённую обстановку.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух президентов, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.