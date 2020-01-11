https://static.news.ru/photo/daba206c-34c7-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Американский лидер Дональд Трамп разместил в своём Twitter два твита на языке фарси, в которых выражает поддержку митингующим в Иране и восхищается их смелостью.

Хозяин Белого дома заявил, что поддерживает «отважный и страдающий» народ Ирана с самого начала своего президентства и будет поддерживать. Также он отметил, что смелость протестующих вдохновляет его. Позже Трамп написал ещё одно обращение к Ирану, в котором призывает правительство республики позволить правозащитникам отслеживать протесты.

Мы не должны снова увидеть убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает, — подчеркнул президент США.

دولت ایران باید به گروههای حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Как сообщал NEWS.ru ранее, посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра задержали по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране.