Трамп намерен окончательно отравить для Байдена отношения с Китаем

https://static.news.ru/photo/130f1494-27ad-11eb-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намеревается «в свои последние 10 недель» Белом ломе ввести новые жёсткие меры против Китая, чтобы закрепить там своё «наследие» и затруднить будущей администрации Джо Байдена возможности восстановления отношений с Пекином, сообщает портал Axios.

В сообщении утверждается , что администрация Трампа задумывается о санкциях или новых торговых пошлинах на китайские товары, а также о мерах против государственных структур и должностных лиц за предполагаемое соучастие в нарушении прав человека в Синьцзяне и Гонконге или угрозу национальной безопасности США.

Он (Трамп. — NEWS.ru) попытается сделать политически несостоятельным для администрации Байдена изменение курса, поскольку Китай агрессивно действует от Индии до Гонконга и Тайваня, а пандемия вызывает вторую глобальную волну локдаунов, — пишет портал.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллит заявил порталу, что на самом деле ответственность за последние радикальные шаги Трампа по Китаю лежит на самом Пекине.

Если Пекин не изменит курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут попытки обратить вспять исторические действия президента Трампа политическим самоубийством, — заявил он.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 13 ноября заявил, что Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. По словам дипломата, азиатское государство с уважением относится к выбору американского народа.