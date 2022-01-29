Трамп намекнул на захват Тайваня после Олимпиады в Пекине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после зимних Олимпийских игр в Пекине произойдут некие события вокруг Тайваня. Политик на митинге в Техасе призвал отслеживать ситуацию, поскольку он хороший предсказатель, сообщает РИА Новости.

Трамп не стал раскрывать детали своего «прогноза», но добавил, что если бы он был президентом США, в КНР даже не подумали бы о захвате мятежного острова.

Это даже не обсуждалось мной с президентом Си [Цзиньпином]. И посмотрите, что произойдёт после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдёт сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем, — подчеркнул политик.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Ранее стало известно, что 29 января посол КНР в США Цинь Ган заявил об угрозе вооружённого конфликта между Пекином и Вашингтоном. Войной могут закончиться попытки США поощрить тайваньскую администрацию к движению «по пути к независимости», отметил он. Дипломат считает, что США разыгрывают «тайваньскую карту» для сдерживания Китая.