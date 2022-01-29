Трамп: кризис вокруг Украины возник из-за надежд на американскую помощь

Бывший президент США Дональд Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины. Такое стало возможным, поскольку в Европе решили, что снова могут рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Вашингтона, отметил он на митинге в Техасе, сообщает РИА Новости.

Политик напомнил , что в своё время требовал от европейских союзников по НАТО плату за защиту.

Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришёл к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединёнными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают всё за нас, — заявил экс-президент.

По мнению Трампа, европейцы обманывают США и в торговле. Так, как это делает КНР, однако об этом не говорят.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп посоветовал нынешнему главе государства Джо Байдену беспокоиться о «вторжении» в США, а не на Украину. Власти страны в первую очередь должны думать о защите собственных границ, а не украинских, заявил он. Трамп отметил, что нынешняя администрация настолько «зациклена на защите украинской границы», что ничего не делает с наплывом мигрантов в страну.