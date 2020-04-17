Мир

Трамп: КНР понесёт ответственность, если намеренно скрыла данные о COVID-19

02:05, 19 апреля 2020 92
Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если пандемия коронавируса была допущена сознательно, Китаю придётся столкнуться с определёнными последствиями.

По словам хозяина Белого дома, сейчас американской стороной проводится расследование и дальнейшие действия Соединённых Штатов будут зависеть от его результатов, передаёт «Интерфакс».

Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование. Если они сознательно допустили это, то должны быть последствия, — сказал президент США.

Как писал NEWS.ru ранее, глава США пообещал проверить информацию СМИ, сообщавших, что лаборатория в китайской Ухани получала грант от американских властей в размере $3,7 млн.

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