Трамп: КНР понесёт ответственность, если намеренно скрыла данные о COVID-19

https://static.news.ru/photo/1365f686-81c9-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если пандемия коронавируса была допущена сознательно, Китаю придётся столкнуться с определёнными последствиями.

По словам хозяина Белого дома, сейчас американской стороной проводится расследование и дальнейшие действия Соединённых Штатов будут зависеть от его результатов, передаёт «Интерфакс».

Мы проводим расследование, посмотрим, как пойдет расследование. Если они сознательно допустили это, то должны быть последствия, — сказал президент США.

Как писал NEWS.ru ранее, глава США пообещал проверить информацию СМИ, сообщавших, что лаборатория в китайской Ухани получала грант от американских властей в размере $3,7 млн.