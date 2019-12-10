https://static.news.ru/photo/ed61a868-1ab2-11ea-a038-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Редакция журнала Time составила список претендентов на звание «Человек года». Среди главных претендентов находятся президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Американский лидер уже четвёртый раз претендует на данное звание, а в 2016 году он даже занимал первую строчку. Список состоит из 10 кандидатов, среди которых глава компании Facebook Марк Цукерберг, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие.

Победитель будет объявлен 11 декабря, сообщает NBC.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Хоакин Феникс признан человеком года по версии организации PETA, занимающейся защитой прав животных. Артист был удостоен титула за пропаганду этичного отношения к братьям нашим меньшим.