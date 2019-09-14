Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы Минобрнауки Украины Анны Новосад о необходимости изменить учебники, в которых говорится о дружественных отношениях Украины и России. По его словам, это решение скорее продиктовано политической конъюнктурой, нежели реальной необходимостью.

Очень жаль, что с подобным заявлением выступила именно глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад. Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, — цитирует его РИА...