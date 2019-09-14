https://static.news.ru/photo/ee5b7dac-d70a-11e9-bd40-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 14 сентября обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения договора о взаимной обороне.
Договор ещё больше укрепит союз между странами. Рассчитываю продолжить эти обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН, — сообщил в Twitter американский лидер.
I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance....
Как писал News.ru, визит Нетаньяху в Сочи 12 сентября подытожил попытки израильского политика превратить во внутриполитический капитал свои связи на мировой арене. Важным контекстом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным можно считать еле угадываемую боязнь властей еврейского государства, что США и Иран сейчас способны наладить полноценный публичный канал коммуникации.