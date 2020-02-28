Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Пресс-служба президента Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада.
Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе, — отметили в пресс-службе Эрдогана.
Ранее News.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин может встретиться со своим турецким коллегой 5 или 6 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран прорабатывается.
28 февраля сирийские силы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе. Погибли десятки военных. Турецкие власти заявили, что ответственные за гибель солдат «заплатят самую высокую цену». Вице-премьер страны Фуат Октай назвал Башара Асада «военным преступником».
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что удар сирийских военных является «нападением» на Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Анкара рассчитывает на консультации с НАТО.
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