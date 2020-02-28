https://static.news.ru/photo/d48285ac-5a53-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Alex Wroblewski/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.

Пресс-служба президента Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада.

Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе, — отметили в пресс-службе Эрдогана.

Ранее News.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин может встретиться со своим турецким коллегой 5 или 6 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран прорабатывается.

28 февраля сирийские силы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе. Погибли десятки военных. Турецкие власти заявили, что ответственные за гибель солдат «заплатят самую высокую цену». Вице-премьер страны Фуат Октай назвал Башара Асада «военным преступником».

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что удар сирийских военных является «нападением» на Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Анкара рассчитывает на консультации с НАТО.