Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 15 января провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По данным турецких СМИ, во время беседы лидеры двух государств обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.
Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.
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