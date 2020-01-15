https://static.news.ru/photo/1c193fc8-37b3-11ea-a496-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Alex Wroblewski/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 15 января провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным турецких СМИ, во время беседы лидеры двух государств обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.