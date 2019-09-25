https://static.news.ru/photo/971a6db0-dfbf-11e9-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ и Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 сентября «на полях» Генассамблеи ООН заключили соглашение о торговле между странами.

На церемонии подписания Абэ напомнил, что Япония является крупнейшим иностранным инвестором в американскую экономику. Он выразил уверенность, что документ будет способствовать укреплению сотрудничества между государствами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время визита в Японию сообщил о планах сделать торговлю между двумя странами «более справедливой». По его словам, в настоящее время отношения между Вашингтоном и Токио переживают лучшие времена, чем прежде, а экономическое взаимодействие укрепляется.