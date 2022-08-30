Трамп хвастался осведомленностью о любовных похождениях Макрона

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности «любовной жизни» французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание Rolling Stone. Власти Франции осведомлены о высказываниях Трампа и теперь пытаются выяснить, в чем именно идет речь.

Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Слова Трампа о «шалостях», якобы присущих Макрону, о которых знают «не так много людей», только усилили тревогу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время недавних обысков Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье четы Трамп в Мар-а-Лаго один из документов, которые изъяли агенты, был озаглавлен как «Информация касательно президента Франции». Однако пока неясно, имеют ли данные бумаги отношение к личной жизни Макрона.

Ранее агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений.

Бывший американский лидер в свою очередь заявил, что ФБР могло подкинуть улики во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужб запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.