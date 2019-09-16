https://static.news.ru/photo/115613e2-d84d-11e9-827f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с американцами индийского происхождения в Техасе 22 сентября, говорится в заявлении Белого дома.

Эта встреча — отличная возможность подчеркнуть прочный характер связей между народами США и Индии, подтвердить стратегическое партнёрство между старейшей и крупнейшей демократиями мира, а также обсудить пути развития их отношений в энергетической и торговой областях, — цитирует заявление телеканал NDTV.

Мероприятие получило название «Howdy, Modi!». Оно пройдёт на стадионе в Хьюстоне. В настоящее время заявки на участие подали более 50 тысяч человек.

Как ранее писал News.ru, Моди пригласил президента России Владимира Путина в свою страну на XXI российско-индийский саммит.