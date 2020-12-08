Трамп хочет наложить вето на проект оборонного бюджета США

https://static.news.ru/photo/a3c5b364-3971-11eb-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заблокировать законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год. По его мнению, проект «слабый».

Президентское вето Трамп намерен наложить в том случае, если палата представителей конгресса США проголосует по законопроекту положительно.

Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето, — цитирует РИА Новости Трампа.

Он добавил, что проект должен включать сохранение национальных памятников и разрешение 5G. Кроме того, в бюджете должно оговариваться сокращение числа военных США в других странах.

Ранее Трамп подписал принятый конгрессом антидопинговый «акт Родченкова». По словам хозяина Белого дома, его сомнения вызвала норма закона, которая требует от правоохранительных органов делиться информацией с Антидопинговым агентством США, что может поставить под угрозу ход уголовных расследований. Подписанный Трампом документ позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WADA раскритиковало принятый в США «акт Родченкова». По мнению организации, экстерриториальность этого закона подорвёт борьбу с допингом во всём мире. В агентстве отметили, что раньше ни одна страна не заявляла об уголовной юрисдикции в отношении правонарушений, связанных с применением допинга, которые имели место за пределами её национальных границ.